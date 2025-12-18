YEE ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında 'Türkoloji Protokolü' yenilendi

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dili ve Edebiyatı-Türkoloji Bölümünün eğitim-öğretim faaliyetlerine destek sağlanmasına yönelik 'Türkoloji Projesi İş Birliği Protokolü' revize edilerek yenilendi.

19 Kasım 2020 tarihinde imzalanan protokolün yenilenmesi kapsamında, iki kurum arasında 17 Aralık 2025 tarihinde imza töreni düzenlendi. Protokol, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) adına Başkan Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi adına ise Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş tarafından imzalandı. Yenilenen protokol ile Türk dili, edebiyatı ve kültürünün uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sağlanması, Türkoloji alanındaki akademik çalışmaların desteklenmesi ve iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.