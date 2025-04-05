Yunus Emre Enstitüsü'nden Türk-Rus Kültürel Diyalog Adımı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Rusya'da Türkoloji biliminin köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, yapacakları çalışmalarla Rus ve Türk toplumu arasındaki ortak değerleri belirgin hale getirmek istediklerini söyledi.

Moskova YEE'de düzenlenen bir programda Rusya'da bulunan Türkologlar bir araya geldi. Programa YEE Başkanı Aliy, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Moskova YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, farklı şehirlerden ve üniversitelerden Türkologlar, akademisyenler ve Türkoloji öğrencileri katıldı.

Aliy, yaptığı konuşmada, dil öğretimi için kültürel etkileşimin merkeze alınması gerektiğini belirterek, sadece dil kursu veya kültür tanıtımı yaklaşımının yanlış olduğunu kaydetti.

Batı'daki bazı örneklerinin aksine "Bizim kültürümüz üstün gelin size kültürümüzü öğretelim" yaklaşımını değiştirerek işe başladıklarını ifade eden Aliy, "Öncelikle, 'biz sizin kültürünüzü öğrenmek için geldik' demeye başladık. Bunun etkisini de çok kısa bir süre içerisinde gördük ve görüyoruz. Gittiğimiz yerde o kültürün bizim kültürümüz kadar önemli olduğunu gerçekten inanarak, hissederek söyledikten sonra bütün kapılar bize açılıyor." ifadelerini kullandı.

" Rusya'ya kendi kültürümüzü tanıtmak için değil, ortak olan değerlerimizi daha belirgin hale getirmek ve nitelikli çalışmalar yapmak için geldik." diyen Aliy, Rus makamların da bu hususta kendilerine çok olumlu yaklaştığını aktardı.

Türkçe öğretim yöntemini geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Aliy, bunun son halini yakında tüm dünya ile paylaşacaklarını belirtti. En öncelikli konulardan bir tanesinin Türkoloji olduğunun altını çizen Aliy, farklı kurumlara dağıtılan Türkoloji konusunun tamamının YEE çatısı altında birleştirmeyi başardıklarına dikkat çekti.

Aliy, "Artık Türkoloji projeleri ya da Türkoloji konusundaki ilişkiler YEE üzerinden devam edecek. Çünkü biz Türkçe eğitim için hem materyal üretiyoruz hem de Türkçe'nin uluslararası bir sınavını gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında kültürel etkileşimle ilgili de büyük faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu nedenle Türkoloji'yi bizim çatımızın altında toplama fikri gerçekten kabul gördü." diye konuştu.

Rus Türkologlarının köklü bir geleneğe sahip olduğunu hatırlatan Aliy, Rusya'nın Türkoloji'nin kuruluş yerlerinden birisi olduğunu ifade etti. Rusya'nın dünyaya Türkoloji araştırmalarını öğrettiğini de söyleyen Aliy, Batı Avrupa'daki birçok üniversitenin Rusya'dan yöntem aldığını ve metodolojiyi Rus Türkologlar üzerinden geliştirdiğini dile getirdi. Aliy, bu yüzden ilk olarak Rus Türkologlarla bir araya gelmenin en doğru yaklaşım olacağının altını çizdi.

Aliy, YEE'nin Rusya'nın St. Petersburg şehrinde açılış çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç ise Türkologlarla bir araya gelip Türk-Rus ilişkilerinin en önemli parçalarından bir tanesini teşkil eden kültürlerarası diyaloğu ve Türkçe eğitimini müzakere etmek istediklerini söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında ilişkilerin en önemlilerinden birisinin dil eğitimi olduğuna işaret eden Bilgiç, "Rusya Türkoloji anlamında dünyanın en eski Türkoloji bölümlerine sahip. Kültürler arası etkileşim ve diyalog açısından Türkoloji bölümleri, dil bölümleri en önemli bölümler." dedi.

Yaklaşık 200 yıl önce onca uzaklığa rağmen Rusya'da Türkoloji bölümlerinin tesis edildiğini anlatan Bilgiç, "Ben Rus Dışişleri Bakanlığındaki Türk masasının tarihini incelediğimde Türkoloji bölümünün de Türk masasıyla beraber dışişleri bakanlığında eş zamanla kurulduğunu gördüm. Hatta çalışan diplomatlara Türk dili eğitimi de yine St. Petersburg'daki Türkoloji bölümünü tarafından verilmiş." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Türk ve Rus toplumunun birbirini iyi anlaması için dilin önemli olduğunu ve bu yüzden Türkoloji bölümlerini desteklemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Moskova YEE Koordinatörü Yağcı da Türkçe öğrenen öğrenci sayısının 251'e ulaştığını belirterek, 26 Nisan'da düzenleyecekleri kariyer gününde kursiyerler ile Türk iş insanlarını buluşturacaklarını anlattı. Yağcı, "Bu, onlara staj imkanı, iş istihdamı imkanı sağlanması hususunda bir öncelik hakkı kazanmasını sağlayacak. Aynı zamanda iş insanlarımızın tecrübelerini dinlemiş olacaklar." diye konuştu.

Program, Türk mutfağından lezzetlerin ikram edilmesi ve müzik dinletisi ile sona erdi.