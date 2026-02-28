Haberler

Yunus Emre Enstitüsü'nden, Srebrenitsa anneleri için ramazan ilahileri konseri

Yunus Emre Enstitüsü'nden, Srebrenitsa anneleri için ramazan ilahileri konseri
Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'teki Srebrenitsa anneleri için düzenlediği ramazan konserinde kültürel ve manevi bağları vurguladı. Programda ilahiler seslendirildi ve annelere destek olundu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden Srebrenitsa anneleri için ramazan ayı dolayısıyla ilahi konseri düzenledi.

Bosna Hersek'te uzun yıllardır faaliyet gösteren EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu'nun Srebrenitsa'daki misafirhanesinde düzenlenen programda, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kültürel ve manevi bağlara vurgu yapılırken, ramazanın birlik, dayanışma ve hatırlama ruhunun öne çıktığı belirtildi.

Programa katılan Srebrenitsa anneleri, söylenen ilahilere eşlik etti.

Konser kapsamında Mehmed Kukuruzovic tarafından ramazan ilahileri Türkçe ve Boşnakça seslendirildi. Duygusal anların yaşandığı gecede, bazı eserlerin annelere ithaf edildiği belirtildi.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, yaptığı açıklamada, Srebrenitsa annelerinin acısının yalnızca Bosna Hersek'in değil, tüm insanlığın ortak vicdan meselesi olduğunu belirtti.

Ramazan ayının merhamet, sabır ve dayanışma ayı olduğuna işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ayda, kalplerimizi birleştiren ilahilerle Srebrenitsa annelerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Yunus Emre Enstitüsü olarak Bosna Hersek'in kültürel hafızasına ve ortak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Acıları unutmadan, dayanışmayı büyüterek geleceğe umutla bakmak hepimizin sorumluluğudur."

Program, edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
