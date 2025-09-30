Haberler

Yunus Emre Enstitüsü'nden Saraybosna'da Türkçe Kursları ve Kültürel Etkinlikler

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Yunus Emre Enstitüsü, 'Açık Kapı' etkinliğiyle Türkçe kursları ve Türk kültürünü tanıttı. Katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi ve el sanatları gösterildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Açık Kapı" etkinliği kapsamında Bosna Herseklilere Türkçe kursları ve Türk kültürü tanıtıldı.

YEE'nin Saraybosna binasında düzenlenen etkinlikte haftaya başlayacak Türkçe kursları hakkında enstitü çalışanları katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinlikte, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla geleneksel Türk el sanatları da uygulamalı olarak gösterildi ve katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, yaptığı açıklamada, YEE'nin Türkçe'nin dünyada en iyi şekilde öğretilmesi ve Türk kültürünün tanıtılması için kurulduğunu aktardı.

Yaman, dünyanın birçok noktasında kültür merkezleriyle hizmet veren YEE'nin Bosna Hersek'teki merkezlerinde ise yıl içerisinde, Türkçe kurslarının yanı sıra konser, sergi, atölye, panel gibi çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Katılımcılara örnek bir Türkçe dersi verildi ve nasıl eğitim alacakları uygulamalı olarak da gösterildi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
