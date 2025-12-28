Ürdün'de Mehmet Akif Ersoy paneli düzenlendi

Ürdün'de Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği Milli Eğitim Müşavirliği tarafından, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve fikirlerinin ele alındığı bir panel düzenlendi.

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde bulunan Yermük Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde, Dr. Abuzer Kalyon ve Dr. Resul Özavşar sunum yaptı.

"Akif'i Anlamak" başlığıyla düzenlenen panelin moderatörlüğünü Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Öztürk üstlendi. Panelde, Yermük Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim üyeleri Kalyon ve Özavşar, Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasını ve edebi yönünü ele aldı.

Program, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği Milli Eğitim Müşaviri Burhan Okutan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Dr. Abuzer Kalyon, Mehmet Akif Ersoy'un İslam kardeşliğini ve insanlık değerlerini merkeze alan bir şair olduğunu belirterek, Ersoy'un Osmanlı döneminin önemli bir ismi ve kültürlerarası bir köprü niteliği taşıdığını söyledi. Kalyon, Ersoy'un Türkiye ile Arap coğrafyası arasında ortak bir düşünce zemini sunduğunu vurguladı.

Dr. Resul Özavşar ise Ersoy'un temel hedeflerinden birinin genç nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti. Özavşar, Akif'in, şiirlerinde geri kalmışlık ve gelişmişlik kavramlarını sıkça işlediğini, Batı'nın sosyal hayatından ziyade ilim ve bilim anlayışının Doğu'ya taşınmasını savunduğunu aktardı.

Panele, Yermük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Halid Hezayme ve Türkoloji bölüm Başkanı Dr. Rabbaa Rabbai'nin yanı sıra Türkoloji Bölümü öğrencileri ile akademisyenler katıldı.

Etkinliğin ardından Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan stantta katılımcılara ikramda bulunuldu.