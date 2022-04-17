Yunus Emre Enstitüsü Fas'ta engelliler için iftar verdi

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile 6. Muhammed Ulusal Engelliler Vakfı iş birliğinde engelliler için iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği konutunda düzenlenen programa yaklaşık 100 engelli ve refakatçileri ile engellilere yardım ve rehabilitasyon alanında çalışanlar katıldı.

İftar programına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, YEE Rabat Koordinatörü Ensar Fırat, 6. Muhammed Engelliler Vakfı Müdürü Halid Binhassan, Azerbaycan, Kazakistan ve Pakistan gibi birçok ülkenin büyükelçisi ile diplomatik misyon temsilcileri de iştirak etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Büyükelçi Doğan konuşma yaptı, Faslı sanatçı Yusuf Lebib tarafından Türk Tasavvuf ve Endülüs müziğinden eserler ile ilahiler seslendirildi.

YEE Rabat Koordinatörü Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce engelli bireylere yönelik iftar programları düzenlemeye başladıklarını söyledi.

Fırat, bu iftarla engellilerin toplumla kaynaştırılmasına YEE'nin de katkıda bulunmaya çalıştığını kaydetti.

Program, Fas ve Türk mutfağından yemeklerin sunulmasıyla sona erdi.