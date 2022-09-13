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Yunus Emre Enstitüsü Bükreş'te 3 binden fazla kamu görevlisine Türkçe öğretti

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Yunus Emre Enstitüsü Bükreş'te 3 binden fazla kamu görevlisine Türkçe öğretti

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Mart 2021'den bu yana Romanya'da 3 binden fazla üst düzey kamu görevlisine Türkçe öğretildi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Mart 2021'den bu yana Romanya'da 3 binden fazla üst düzey kamu görevlisine Türkçe öğretildi.

Bükreş YEE tarafından yapılan yazılı açıklamada, Romanya'da yürütülen Kamu Çalışanlarına Yönelik Türkçe Öğretimi Projesi'nin (KATÖP) 8. dönem çevrim içi Türkçe kurslarının başladığı belirtildi

Açıklamada, proje kapsamında şimdiye kadar 3 binden fazla kişinin Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştığı ifade edildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinin desteğiyle Mart 2021'de başlayan proje kapsamında Rumen diplomatlar, üst düzey kamu görevlileri, polis, jandarma ve diğer güvenlik personeli, kurslarda Türkçe öğreniyor.

Romanya'da 2011'den itibaren faaliyet gösteren Bükreş YEE'nin düzenlediği kurslar, kültürel etkinlikler aracılığıyla Türk dili, kültürü, sanatı ve tarihi tanıtılarak birçok alanda kültürel diplomasi çerçevesinde Türk-Rumen dostluğu ve iş birlikleri geliştirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Serkan Eruysal - Güncel

Yunus Emre Romanya Güncel Haberler

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