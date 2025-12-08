Yunus Emre Enstitüsü Azerbaycan'daki faaliyetlerini yoğunlaştıracak

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy, Azerbaycan'daki faaliyetlerini yoğunlaştıracaklarını ve 26 Şubat 1926'da Bakü'de düzenlenen 1. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılında yine Bakü'de kongre düzenleyeceklerini belirtti.

Aliy, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kültür Festivali: Bakü Yaratıcı Hafta-2025"e katılmak için geldiği Azerbaycan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'da dilden ziyade kültürel faaliyetlerde bulunmayı öncelediklerini söyleyen Aliy, "Azerbaycan, bizim en güçlü olmak zorunda olduğumuz ve en güçlü olduğumuz üç ülkeden birisi. Azerbaycan, KKTC ve Bosna Hersek bizim için çok önemli." dedi.

Aliy, YEE'yi Azerbaycan'da sadece bir dil kursu olarak konumlandırmak istemediklerini vurgulayarak "Azerbaycan'daki faaliyetlerimizi biraz daha yoğunlaştıracağız ama bunu ağırlıklı ve modern teknolojilerin kullanıldığı sanat çalışmalarıyla biraz daha önceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakü'de 1926'da düzenlenen 1. Türkoloji Kongresi'nin gelecek yıl 100. yılının kutlanacağını hatırlatan Aliy, şunları kaydetti:

"Bu Kongre'ye çok önemli bilim insanları katılmıştı. 100 yıl sonra kongrenin ikincisini yine Bakü'de yapmaya karar verdik. Azerbaycan'ın değerli kurum ve kuruluşları ile akademik yapıları da bize sonuna kadar kapılarını açtı. 26 Şubat 2026'da Bakü'de 2. Türkoloji Kongresi'ni yapacağız. Sadece Türk dünyasından değil tüm dünyadan Türkoloji uzmanları burada buluşacaklar."