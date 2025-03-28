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Yunnan Eyaleti'nde 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 2 Yaralı

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Çin'in Yunnan eyaletinin Ruili kentinde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Myanmar'ın Sagaing kentinin kuzeybatısında meydana geldi. Deprem sonucunda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

KUNMİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Ruili kentinde meydana gelen depremin yol açtığı hasar, 28 Mart 2025.

Myanmar'ın Sagaing kentinin 16 km kuzeybatısında günün erken saatlerinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin'in Yunnan eyaletinde de hissedilen depremin ardından 2 kişinin yaralandığı bildirildi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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