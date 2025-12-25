Çin'de Kömür Madeninde Patlama: 4 Kişi Öldü, 3 Kişi Kayıp
Çin'in Yunnan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiden ise haber alınamıyor. Olayın ardından kurtarma çalışmaları sürerken, patlamanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.
KUNMİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen kömür ve gaz patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişidense haber alınamıyor.
Yerel yönetimden perşembe günü yapılan açıklamaya göre patlama, çarşamba günü 20.10 civarında Zhenxiong ilçesindeki Daying kömür madeninde yaşandı.
Kurtarma çalışmaları ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel