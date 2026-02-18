Haberler

Çin'in Yunnan Eyaletinde Tekne Alabora Oldu: 4 Ölü

Güncelleme:
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Chuxiong kentinde bir tekne alabora oldu. Kazada 26 kişiden 4'ü hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Chuxiong kentinde bir teknenin alabora olması sonucu suya düşen 26 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre kaza, salı günü kentin Donghua kasabasındaki Lianxiwan turizm merkezinde meydana geldi.

Devlet Konseyi İş Güvenliği Komitesi Ofisi, kazaya ilişkin soruşturmanın merkezi makamların doğrudan denetimi altında yürütülmesi talimatını verdi.

Kaynak: Xinhua
