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Yunanistan, Yeni Aktif Gönüllü Yedek Askerlik Sistemini Duyurdu

Yunanistan, Yeni Aktif Gönüllü Yedek Askerlik Sistemini Duyurdu
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yurttaş ordusunun ulusal savunma programına entegre edilmesi amacıyla yeni bir aktif gönüllü yedek askerlik sistemi oluşturacaklarını açıkladı. Yeni sistemle birlikte, son 10 yılda askerlik yapmış olan 150 bin gönüllü askerin eğitilerek silahlı kuvvetlere katılması hedefleniyor.

Yunanistan'ın, silahlı kuvvetleri için yeni bir "aktif gönüllü yedek" sistemi oluşturacağı bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, yedek askerlik uygulamasının savunma sisteminde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Dendias, "Bugün nitelik açısından iyileştirilmiş bir yedeklik sistemine ve yurttaş ordusunun ulusal savunma programımıza entegre edilmesine ihtiyacımız var. Güvenliğimiz ve ulusal bekamız bunu gerektirir." ifadelerini kullandı.

Operasyonel ve gerçekçi bir eğitimi temel alan dinamik bir modele ihtiyaç duyulduğunu anlatan Dendias, zorunlu askerlik görevini tamamlayanların ilgili birimlere başvurması esasına dayalı gönüllü yedek askerlik sistemi oluşturulacağını kaydetti.

Dendias, bu yeni oluşum için son 10 yılda askerlik yapmışlara çağrı yapılacağını ifade ederek, amacın, 2030 hedefleri kapsamında silahlı kuvvetlerdeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere farklı bir eğitimden geçmiş 150 bin aktif gönüllü yedek askerden oluşan yeni bir güç meydana getirmek olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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