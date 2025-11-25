Yunanistan ve Mısır İskenderiye'de Ortak Askeri Tatbikat Düzenledi

Yunanistan ve Mısır'ın, Mısır'ın İskenderiye kentinde ortak askeri tatbikat yaptığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde düzenlenen askeri tatbikat 16 Kasım'da başladı.

Tatbikata Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Suudi Arabistan da davet üzerine katıldı. Cezayir, ABD, Ürdün, İtalya, Katar, Kongo, Kuveyt, Fas, Mozambik, Tunus ve Malavi ise tatbikatta gözlemci olarak bulundu.

Tatbikat kapsamında, serbest düşüş atlayışı, amfibi harekatı, arama kurtarma operasyonları gibi çalışmalar yapıldı.

Tatbikatın yarın tamamlanması öngörülüyor.