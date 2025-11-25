Haberler

Yunanistan ve Mısır İskenderiye'de Ortak Askeri Tatbikat Düzenledi

Güncelleme:
Yunanistan ve Mısır, İskenderiye kentinde 16 Kasım tarihli ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata Fransa, GKRY ve Suudi Arabistan katılırken, birçok ülke gözlemci olarak yer aldı.

Yunanistan ve Mısır'ın, Mısır'ın İskenderiye kentinde ortak askeri tatbikat yaptığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde düzenlenen askeri tatbikat 16 Kasım'da başladı.

Tatbikata Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Suudi Arabistan da davet üzerine katıldı. Cezayir, ABD, Ürdün, İtalya, Katar, Kongo, Kuveyt, Fas, Mozambik, Tunus ve Malavi ise tatbikatta gözlemci olarak bulundu.

Tatbikat kapsamında, serbest düşüş atlayışı, amfibi harekatı, arama kurtarma operasyonları gibi çalışmalar yapıldı.

Tatbikatın yarın tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
