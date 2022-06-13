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Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor

AA - Tevfik Durul - Güncel
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Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor

Yunanistan'ın, Meriç'teki kara sınırına tank geçişini engelleme amaçlı hendek kazma çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Yunanistan'ın, Meriç'teki kara sınırına tank geçişini engelleme amaçlı hendek kazma çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

"Evros-news" isimli yerel haber portalında hendeğe ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yunanistan'ın, Türkiye ile kara sınırında hendek kazma planının 2010 yılına dayandığı ileri sürülen haberde, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğin ardından söz konusu hendek çalışmalarının hızlandığı aktarıldı.

Söz konusu internet sitesinin tüm Yunan basınına yansıyan yorumunda, kazımı birkaç ay içerisinde tamamlanması beklenen hendeğin, Türkiye'den gelebilecek olası bir tank saldırısına karşı Yunanistan'ın savunması için önemli olduğu iddia edildi.

Yunan Silahlı Kuvvetleri çalışanları tarafından kazımı devam eden hendeğin, 135 kilometre uzunluk, 32 metre genişlik ve 7 metre derinliğinde olması öngörülüyor.

AA / Tevfik Durul - Güncel

Yunanistan Türkiye Meriç Güncel Haberler

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