Yunanistan Sineması Günleri 2-7 Aralık'ta Pera Müzesi'nde Başlıyor

Yunanistan sinemasından klasik filmlerin yer alacağı "Yunanistan Sineması Günleri"nin dördüncüsü, 2-7 Aralık arasında Pera Müzesi'nde düzenlenecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 1990'ların Yunan sinemasına odaklanan etkinliğin açılış filmi, Pantelis Voulgaris'in duygusal üçlemesi olan 1998 yapımı "Hepsi Bir Yol" olacak.

Etkinliğin kapanışı ise usta yönetmen Theo Angelopoulous'un başyapıtı "Leyleğin Asılı Kalan Adımı" ile yapılacak.

Ustalık sınıfı programları düzenlenecek

Auteur yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun filmi "Bulutları Beklerken" filminin 7 Aralık'taki gösteriminin ardından Ustaoğlu, filmin senaristlerinden Petros Markaris'in katılımıyla özel bir ustalık sınıfı gerçekleştirecek.

Bir diğer ustalık sınıfında Yunanistan sinemasının üretken ve çok yönlü isimlerinden olan Dimitris Indares, 6 Aralık'ta " Sinema : Anlatıda Israr Etmek – Dünyanın Tutarlılığını Korumak" başlığı altında konuşma yapacak.

Kısa film dünyasının önde gelen Drama Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Programcısı Vasileios Terzopoulos, 5 Aralık'taki söyleşide deneyimlerini paylaşacak.

Yunanistan Sineması Günleri'nin bu yılki yeniliği ise ilki düzenlenecek Kısa Film Yarışması olacak. 75 Yunan yapımı filmin katıldığı yarışmanın jürisini, yapımcı Aslı Filiz, yönetmen Hüseyin Karabey ve festival programcısı Vasileios Terzopoulos oluşturuyor.

Yarışma kapsamında kazananlar, 7 Aralık'taki ödül töreninde belli olacak.

Festival kapsamında çağdaş Yunan sinemasının temelini oluşturan 13 uzun metraj film gösterilecek. Gösterimi yapılacak filmler arasında "Hepsi Bir Yol", "Bir Devrin Sonu", "Balkanizatör", "Eyyamıbahur Yılları", "Jaguar", "Kayıp Geceler", "Haykırış", "Okyanusta Bir Damla", "Fanuropita", "Moskova Radyosu", "Kaytaranlar", "Bulutları Beklerken" ve "Leyleğin Asılı Kalan Adımı" yer alıyor.