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Yunanistan polisi aile içi şiddet nedeniyle geçen yıl 35 bin kişiyi gözaltına aldı

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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Hrisohoidis, aile içi şiddet nedeniyle polisin her gün yaklaşık 100 kişiyi, geçen yıl 35 bin kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Bakan, faillerin üçte biri bağımlı veya psikiyatrik sorunlu, kurbanlar çocuk, kadın veya yaşlı olabiliyor dedi.

Yunanistan'da aile içi şiddet nedeniyle geçen yıl yaklaşık 35 bin kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, konuk olduğu SKAI TV'de kadına yönelik şiddet sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hrisohoidis, aile içi şiddet nedeniyle polisin her gün yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldığını, geçen yıl bu nedenle gözaltına alınanların sayısının 35 bini bulduğunu aktardı.

Aile içi şiddete neden olan kişilerin 3'te 1'inin bağımlılar veya psikiyatrik sorunu olan kişilerden oluştuğunu belirten Hrisohoidis, kurbanların ise çocuk, kadın veya yaşlılar olabildiğini ifade etti.

25 yaşındaki kadının, eski erkek arkadaşı tarafından sokakta bıçaklanarak öldürülmesi

Gümeniçe kentinde 25 yaşında genç bir kadının, 27 yaşındaki eski erkek arkadaşı tarafından sokakta bıçaklanarak öldürülmesi kadına yönelik şiddet konusunu tekrar gündeme taşımıştı.

Yunanistan'da cep telefonlarına polis tarafından yüklenen ve basıldığında doğrudan polise tehlike bildirimi giden "panik butonu" uygulamasıyla kendini tehlike altında hisseden kadınların korunması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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