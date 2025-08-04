Yunanistan Komünist Partisi'nden İsrail Büyükelçisi'ne Tepki

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Yunanistan Komünist Partisi, İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'ın, Filistin'e destek sloganlarını 'antisemitik' olarak nitelendirmesine karşı çıktı. KKE, Katz'ın açıklamalarını kınayarak Yunan hükümetinin İsrail ile stratejik ittifakını eleştirdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bazı duvar yazılarının "antisemitik" olduğuna ve İsrailli turistlerin güvenliğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

KKE'den, Katz'ın Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan bazı sloganları "antisemitik" olarak nitelemesi ve İsrailli turistlerin güvenlik kaygısı yaşadığını iddia etmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail Büyükelçisi'nin Atina'da yaptığı rezil açıklamalar sadece bir katil devleti temsil etmesinden değil, aynı zamanda Yunan hükümetinin İsrail ile stratejik ittifak bahanesiyle Filistin halkına karşı işlenen suçların temel savunucusu haline gelmesinden kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Katz, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan bazı sloganların "antisemitik" olduğunu ve İsrailli turistlerin güvenlik kaygısı yaşadığını ileri sürmüştü.

Katz'ın açıklamalarına, Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ve Yeni Sol Partisi de tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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