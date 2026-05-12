Yunanistan, İyon Denizi'nde bulunan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olduğunu açıkladı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta İyon Denizi'nde bulunan patlayıcı yüklü insansız deniz aracının (İDA) Ukrayna'ya ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Dendias, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda mevkidaşlarını, geçen hafta İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası sularında balıkçıların bulduğu İDA hakkında bilgilendireceğini kaydeden Dendias, "Bunun Ukrayna'ya ait bir İDA olduğundan artık eminiz. İDA'nın buradaki mevcudiyeti seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenliğini etkilemektedir. Bu son derece ciddi bir konudur." dedi.

Geçen hafta İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası sularında balıkçılar insansız deniz aracı bulmuş, Yunan makamlarca yapılan incelemede, aracın 100 kilogram patlayıcı taşıdığı tespit edilmişti.

Patlayıcı maddeler, Ada'nın Astakos sahili açıklarında kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti.