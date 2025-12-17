Haberler

Yunanistan, İsrail'den aldığı SPIKE NLOS'u Ege Adaları ve Meriç'te tam kullanıma hazırlıyor

Yunanistan Kara Kuvvetleri, İsrail'den tedarik edilen SPIKE NLOS uzun menzilli tanksavar füzelerini Doğu Ege adaları ve Meriç bölgesinde kademeli olarak tam operasyonel hale getirmeyi planlıyor. Ayrıca, Yunanistan, GKRY ve İsrail ile Doğu Akdeniz'de ortak bir hızlı reaksiyon gücü oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Yunanistan Kara Kuvvetlerinin, İsrail'den alınan SPIKE NLOS uzun menzilli tanksavar füze sistemlerini Doğu Ege adaları ile Meriç bölgesinde kademeli olarak tam operasyonel kullanıma geçirmeyi hedeflediği bildirildi.

Yunan askeri haber sitesi OnAlert'in haberinde, SPIKE NLOS sistemlerinin İsrail'den tedarik sürecinin ardından birliklerin envanterine alınarak operasyonel entegrasyon aşamasına geçtiği kaydedildi.

Haberde, sistemlerin özellikle Doğu Ege'deki adalar ile Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde konuşlandırılmasının planlandığı aktarıldı.

Yunan Kara Kuvvetlerinin SPIKE NLOS'ları yalnızca uzun menzilli bir silah sistemi olarak değil, sensörler, insansız hava araçları (İHA), komuta-kontrol ve atış unsurlarını kapsayan bir ağ yapısı içinde kullanmayı hedeflediği de haberde belirtildi.

Haberde, Yunan ordusunun SPIKE NLOS sistemlerinin tam operasyonel entegrasyonunu yaz aylarına kadar tamamlamayı planladığı, bu süreçte eğitim, bakım, hedefleme prosedürleri ve angajman kurallarının netleştirileceği, personel eğitimlerinin Halkida'daki Piyade Okulu'nda yoğunlaştırıldığı, özellikle tanksavar birliklerinde görevli askerlerin sistemin kullanımına yönelik kapsamlı eğitimden geçirildiği ifade edildi.

Yunanistan, GKRY ve İsrail ortaklığında tugay seviyesinde müdahale gücü

Öte yandan, Geopolitico.gr haber sitesinde, Yunanistan'ın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte Doğu Akdeniz'de "kritik altyapıların" korunmasına yönelik tugay seviyesinde ortak bir hızlı reaksiyon gücü oluşturulmasını değerlendirdiği öne sürüldü.

Haberde, Türkiye'nin askeri kapasitesindeki artış ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin Atina'yı daha ileri düzey askeri iş birliği seçeneklerini ele almaya yönelttiği aktarıldı.

Oluşturulması değerlendirilen hızlı reaksiyon gücünün yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşmasının planlandığına değinilen haberde, bu kapsamda 1000 askerin Yunanistan'dan, 1000 askerin İsrail'den ve 500 askerin GKRY'den sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Haberde, söz konusu gücün kara unsurlarının yanı sıra hava, deniz ve su altı unsurlarını da içereceği, Rodos veya Kerpe Adası, GKRY ve İsrail'deki askeri altyapılardan faydalanmasının planlandığı ileri sürüldü.

Yunan ve İsrail hava kuvvetlerinden birer filonun da operasyona destek vermesinin değerlendirildiği ifade edilen haberde, uzmanların değerlendirmelerine de yer verildi.

Buna göre, İsrailli analist Shai Gal, olası bir ortak hızlı reaksiyon gücünün herhangi bir ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olmadığını ve Doğu Akdeniz'de "stratejik bir boşluğu doldurmayı" amaçladığını savundu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
