Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis Komisyonuna sundu.

5 MİLYAR EURO'LUK SİLAHLANMA PROGRAMI

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığının 5 milyar Euro'luk silahlanma programı, görüşülmek üzere Meclis Silahlanma Programları ve Sözleşmeleri Özel Daimi Komisyonuna sunuldu.

Söz konusu komite toplantılarının "gizlilik" özelliğine sahip olduğu hatırlatılan haberde, programın muhalefet partilerinin tamamı tarafından kabul edilmediği aktarıldı. Öte yandan, Dış Politika ve Savunma Komisyonunun programı onaylamak üzere 23 Mart'ta toplanacağı ifade edildi.

PATRİOT VE İHA AVUNMA SİSTEMLERİ, SPYDER, DAVUD SAPANI...

Gazeteye göre, mobil uçaksavar Patriot sistemleri ve insansız hava aracı (İHA) savunma sistemlerinin yanı sıra, İsrail yapımı Spyder ve Barak MX hava savunma sistemleri ile Davud Sapanı (David's Sling) sistemi de programa dahil oldu.

Dün Komisyon gündemine sunulan diğer kalemler ise F-35 kullanımına uygun hale getirilmek üzere Andravida Üssü'nün altyapı çalışmalarının başlatılması ve MEKO sınıfı firkateynlerin modernize edilmesi oldu.

Davud Sapanı