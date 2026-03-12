Yunanistan Tahran Büyükelçiliğini Bakü'ye taşıyacağını duyurdu

Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan, güvenlik nedeniyle Tahran Büyükelçiliğini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşıma kararı aldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, güvenlik gerekçesiyle Tahran Büyükelçiliğini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşıyacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, diplomasi muhabirlerine yönelik düzenlenen bilgi toplantısında, Yunanistan'ın Tahran Büyükelçiliği için planlanan değişikliği açıkladı.

Zohiu, "(Bölgedeki) Durumun kötüleşmesini göz önünde bulundurarak ve güvenlik şartlarını değerlendirerek, Tahran'daki Büyükelçiliğimizin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşınmasına karar verildi." dedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
