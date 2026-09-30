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Yunanistan'ın SPIKE NLOS füzelerini adalara konuşlandırdığı öne sürüldü

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Onalert'e göre Yunanistan'ın İsrail'den aldığı SPIKE NLOS tipi füzeleri bazı adalara konuşlandırdığı ileri sürüldü. Yeni teslimatların Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli yapılması, eğitimin hızlandırılması ve siparişin büyük kısmının yıl sonuna kadar teslimi hedefleniyor.

Yunanistan'ın, İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemlerini bazı adalara konuşlandırdığı ileri sürüldü.

"Onalert" haber sitesine göre, Yunanistan bazı adalara SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemleri konuşlandırdı ve yeni teslimatların Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli olarak konuşlandırılmaları planlandı.

Haberde, bu füzelerin kullanılması için özel bir eğitime ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, eğitim sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda bu füze sistemlerinin tatbikatlara da aşamalı olarak dahil edileceği belirtildi.

SPKE NLOS tipi füze sistemlerine ilişkin teslimat sürecinin devam ettiği belirtilen haberde, hedefin yıl sonuna kadar siparişin büyük bir kısmının teslim edilmesi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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