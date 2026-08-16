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Salamina'da orman yangını: 2 ölü

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Yunanistan’ın Salamina Adası’nda çıkan orman yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunanistan'ın Salamina Adası'nda çıkan orman yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün Salamina Adası'nda Peristeria bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 2 kişinin cansız bedeni tespit edildi.

Bölgede 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Salamina Sağlık Merkezine götürüldü.

Yangın bölgedeki evlere de sıçradı.

Bölgede esen şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Bugün yerel saatle 15.00 sıralarında Peristeria ve Selinia bölgeleri olmak üzere Salamina Adası'ndaki iki farklı noktada orman yangını çıkmış, itfaiye ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale başlatmıştı.

Bölge sakinleri, yoğun dumanla karşı karşıya kalmış, Peristeria, Kolones, Dei Halioti ve Perani bölgeleri tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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