Yunanistan'ın Rodop ilinde ormanlık alanda çıkan yangına 30 itfaiyeci müdahale ediyor

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Yunanistan'ın Rodop ilinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Kassitera köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Bölgeye, orman yangınlarına müdahalede uzman iki yaya ekibinin de aralarında bulunduğu 30 itfaiyeci ve 7 araç sevk edildiği belirtildi.

Söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 1 helikopterin katıldığı, yerel yönetimlere ait su tankerlerinin de ekiplere destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA