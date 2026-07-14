Yunanistan, Poros Adası'nda su sıkıntısı nedeniyle 3 aylık olağanüstü hal ilan etti

Yunanistan, su sıkıntısı çekilen Poros Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan etti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun kararıyla Poros Adası'nda, 3 ay sürecek olağanüstü hal ilan edildi.

Mora Yarımadası'nın doğusundaki adada, olağanüstü hal kapsamında su kaynağı sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için çalışma yapılacak.

Yaz sezonunda turistlerin ada nüfuslarını aşırı artırması nedeniyle birçok adada su sıkıntısı yaşanan Yunanistan'da bu yıl pek çok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.