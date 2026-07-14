Haberler

Yunanistan, Poros Adası'nda su sıkıntısı nedeniyle 3 aylık olağanüstü hal ilan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan, su sıkıntısı çekilen Poros Adası'nda 3 ay sürecek olağanüstü hal ilan etti. Çevre ve Enerji Bakanı'nın kararıyla adada su kaynağı sağlanması ve tasarruflu kullanım için çalışma yapılacak.

Yunanistan, su sıkıntısı çekilen Poros Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan etti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun kararıyla Poros Adası'nda, 3 ay sürecek olağanüstü hal ilan edildi.

Mora Yarımadası'nın doğusundaki adada, olağanüstü hal kapsamında su kaynağı sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için çalışma yapılacak.

Yaz sezonunda turistlerin ada nüfuslarını aşırı artırması nedeniyle birçok adada su sıkıntısı yaşanan Yunanistan'da bu yıl pek çok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler

114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler
Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi

Reha Muhtar'ın ardından ilk büyük mutluluk! Kızı nikah masasına oturdu
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da

Uçak indi! Herkesin hayranlıkla izlediği yıldız isim artık Türkiye'de
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı