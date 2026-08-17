Haberler

Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda orman yangını çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki Kefalonya Adası’nda orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Kefalonya Adası'nda orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, İyon Denizi'ndeki Kefalonya Adası'nın Pastra bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmaları için kara ekiplerinin yanı sıra 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de görevlendirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, son 24 saate 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığı duyuruldu.

Salamina Adası'nda dün çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Gözaltına alınan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında karar verildi
Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı

Ülkenin en çok aranan suçlusu Bayraktar İHA ile yakalandı

Zeytinburnu'nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti

Kepçenin darbesi yetti: 4 katlı bina bir anda yerle bir oldu
Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada

Telefonda ikna etti! Cimbom'un yeni yıldızı Erzurum'da sahada olacak
İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

Icardi'ye yeni talip! Yine turnayı gözünden vuracak

İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı

İHA saldırısına uğrayan dev gemi için alarma geçildi