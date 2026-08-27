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Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında orman yangını çıktı

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Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, yangının Kavala'ya bağlı Hrisokastro bölgesinde öğleden sonra çıktığı belirtildi.

Haberlerde, yangına 20 itfaiyeci, bir yaya ekip, 7 araç ve bir helikopterle müdahale edildiği kaydedildi.

Söndürme çalışmalarına bölgedeki belediyeye ait su tankerlerinin de destek verdiği aktarıldı.

Yunanistan'da gün içinde Eğriboz ve Sakız adalarında da yangın çıkmış, söz konusu yangınlarla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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