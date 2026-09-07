Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda orman yangını nedeniyle yerleşim yeri tahliye edildi
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle Triada yerleşim yerinin tahliye edildiği belirtildi.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle Triada yerleşim yerinin tahliye edildiği belirtildi.
Yunan basınında çıkan haberlere göre, Eğriboz Adası'nda saat 14.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangına 92 itfaiyeci, 4 yaya ekibi ve 32 araçla müdahale edildi, söndürme çalışmalarına 10 uçak ve 4 helikopter katıldı.
Dirfion-Messapia Belediyesi de su tankerleri ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) da bölgeye iş makineleri gönderilmesi amacıyla harekete geçirildi.
Yangın nedeniyle Triada yerleşim yeri tahliye edildi.
Eğriboz bugün yangın açısından "çok yüksek risk" anlamına gelen 4'üncü kategoride bulunuyordu ve bölgede "Kırmızı Alarm" durumu uygulandı.