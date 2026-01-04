Haberler

Yunanistan'daki havalimanlarında uçuşların gün boyu iptaline neden olan arıza giderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'daki havalimanlarında sabah saatlerinden bu yana devam eden uçuş aksamalarına neden olan teknik arıza giderildi. Ancak, biriken uçuşlar nedeniyle gecikmelerin devam edeceği bildirildi.

Yunanistan'daki havalimanlarında sabah saatlerinden bu yana uçuş aksamalarına neden olan teknik arızanın giderildiği bildirildi.

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden beri uçuş aksamalarına neden olan, Yunanistan Hava Trafik Hizmetlerinin frekanslarındaki teknik arızanın giderildiği ve uçuşların normale döndüğü belirtildi.

Öte yandan, sabahtan beri yapılamayan uçuşların birikmesi nedeniyle uçuşlarda gecikmelerin devam edeceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, bugün arıza nedeniyle havalimanına gelen uçaklardan 53'ünün ve havalimanından giden uçaklardan 54'ünün uçuşu teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (IPA), daha önce yaptığı açıklamada, ülkedeki havalimanlarında uçuş aksamalarına neden olan kesintinin, Yunanistan hava sahasını (FIR Atina) kapsayan frekanslarda meydana gelen geniş çaplı bir parazit olayından kaynaklandığını açıklamıştı.

IPA tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 Ocak 2026 günü saat 08.59'da, FIR Atina'da hizmet veren neredeyse tüm radyo frekanslarında eş zamanlı ve sürekli bir parazitlenme tespit edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, aynı anda hava trafik kontrolünde kullanılan özel haberleşme hatları ile operasyonel telefon hatlarında da kesinti yaşandığı belirtilmişti.

Söz konusu olayın kapsamı, coğrafi yayılımı ve süresi bakımından daha önce görülmemiş nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, frekanslarda gözlenen parazitin sürekli ve istem dışı bir yayın şeklinde ortaya çıktığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe'ye gitmekten vazgeçtim
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

Komşudaki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı