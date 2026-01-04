Yunanistan'daki havalimanlarında uçuşların gün boyu iptaline neden olan arıza giderildi

Yunanistan'daki havalimanlarında sabah saatlerinden bu yana uçuş aksamalarına neden olan teknik arızanın giderildiği bildirildi.

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden beri uçuş aksamalarına neden olan, Yunanistan Hava Trafik Hizmetlerinin frekanslarındaki teknik arızanın giderildiği ve uçuşların normale döndüğü belirtildi.

Öte yandan, sabahtan beri yapılamayan uçuşların birikmesi nedeniyle uçuşlarda gecikmelerin devam edeceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, bugün arıza nedeniyle havalimanına gelen uçaklardan 53'ünün ve havalimanından giden uçaklardan 54'ünün uçuşu teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (IPA), daha önce yaptığı açıklamada, ülkedeki havalimanlarında uçuş aksamalarına neden olan kesintinin, Yunanistan hava sahasını (FIR Atina) kapsayan frekanslarda meydana gelen geniş çaplı bir parazit olayından kaynaklandığını açıklamıştı.

IPA tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 Ocak 2026 günü saat 08.59'da, FIR Atina'da hizmet veren neredeyse tüm radyo frekanslarında eş zamanlı ve sürekli bir parazitlenme tespit edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, aynı anda hava trafik kontrolünde kullanılan özel haberleşme hatları ile operasyonel telefon hatlarında da kesinti yaşandığı belirtilmişti.

Söz konusu olayın kapsamı, coğrafi yayılımı ve süresi bakımından daha önce görülmemiş nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, frekanslarda gözlenen parazitin sürekli ve istem dışı bir yayın şeklinde ortaya çıktığı ifade edilmişti.