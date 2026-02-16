Haberler

Yunanistan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacak

Güncelleme:
Yunanistan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu toplantısına 'gözlemci' statüsünde katılma kararı aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis, 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenecek toplantıda ülkeyi temsil edecek.

Yunanistan'ın, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu toplantısına "gözlemci" statüsünde katılacağı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, haftalık olağan basın toplantısında, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Barış Kurulu'na ülkesinin katılımına ilişkin soruları yanıtladı.

Marinakis, Yunanistan'ın 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenecek toplantıya "gözlemci" statüsünde katılma kararı aldığını aktararak, toplantıda Yunanistan'ı Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis'in temsil edeceğini belirtti.

Yunanistan'ın, Gazze'nin yeniden yapılandırılması süreci için istikrar gücüne de dahil olmak istediğini vurgulayan Marinakis, ülkesinin herhangi bir barış gücünde yer almasının temel önkoşulu olarak bu oluşumun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2803 numaralı kararı çerçevesinde olması gerekliliğine işaret etti.

