Yunanistan Ftiotis'teki otluk alanda çıkan yangına iki söndürme uçağı gönderildi

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Yunanistan'ın Ftiotis kentindeki otluk alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Ftiotis kentine bağlı Limogardi bölgesindeki otluk alanda yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek için bölgeye iki yangın söndürme uçağı gönderildi.

Yunanistan'da yaz ayları boyunca onlarca yangın çıkmış, 300 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yanmıştı.

Kaynak: AA