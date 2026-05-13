Haberler

Yunanistan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini sağlamak için inisiyatiflere katılmaya niyetli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisini güvence altına almak için inisiyatifte bulunmaya hazır olduğunu açıkladı. Bakan Yorgos Yerapetritis, bölgedeki barışın önemine de dikkat çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin şartlar elverişli olduğunda Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisini güvence altına almaya yönelik inisiyatiflerde yer almaya hazır olduğunu belirtti.

Yerapetritis, bugün Atina'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Radman ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Balkanlardaki en eski Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğuna işaret eden Yerapetritis, ülkesinin Balkan ülkelerinin AB katılım sürecine olan desteğini dile getirdi.

Yerapetritis, bölgede yaşanan savaşlara dikkati çekerek, Akdeniz'in bir barış denizi olması gerektiğini, bunun aksinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Yerapetritis, "Yunanistan, şartlar elverişli olduğunda, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisini güvence altına almaya yönelik inisiyatiflerde yer alma isteğine sahiptir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırlar kafa kafaya çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi

Tırlar kafa kafaya çarpıştı! Sürücüler feci şekilde can verdi
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi

Yapacağını yaptı, dakikalarca başında polisi bekledi!

Chelsea'nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı

En iyi Türk kahvesini yapabilmek için kıyasıya bir yarış verdiler
Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Camide kalp krizi geçirip yere yığıldı, imam kalp masajıyla hayata döndürdü

Namaz sırasında korkutan olay! İmamın müdahalesi hayat kurtardı
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım