Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Libya'da Temaslarda Bulundu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulundu.

Yerapetritis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada, 6 Temmuz'da Libya'nın Bingazi şehrine yaptığı ziyareti hatırlatarak, bugün de başkent Trablus'u ziyaret ettiğini söyledi.

Bugün Trablus'a yaptığı ziyaretle Libya temaslarının tamamlandığını belirten Yerapetritis, "Temaslarım, Başkanlık Konseyi Başkanı, Libya Başbakanı ve Libya Dışişleri Bakanı ile görüşmeleri kapsadı." ifadesini kullandı.

Yerapetritis, görüşmelerinde, düzensiz göç, ikili ticaret ve deniz yetki alanlarının belirlenmesi gibi konuların ele alındığını belirtti.

Yunanistan-Libya arası gerginlik

Yunanistan, 12 Haziran'da, Girit adasının güneyinde hidrokarbon arama ve işletme konusunda ihale çağrısı yapmış, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) bu duruma tepki göstermişti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC), Libya'da 2 boyutlu sismik araştırma yapmak üzere 25 Haziran'da imzaladığı mutabakat zaptı da, ilk günden beri Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasına muhalefet eden Atina'yı rahatsız etmişti.

Öte yandan, son dönemde Libya'dan Yunanistan'a gelen düzensiz göçmen sayısında artış yaşanması, Yunanistan'ın Libya ile yaşadığı gerginliğe bir yenisini eklemişti.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümetin, "yabancı diplomatların ülkeye giriş kurallarına uymadıkları" gerekçesiyle 8 Temmuz'da Libya'yı ziyaret eden, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris'in de içinde bulunduğu Avrupalı heyeti kabul etmeyip Bingazi'den geri göndermişti.

Yunanistan, Libya'dan ülkeye gelecek düzensiz göçmenlerin iltica başvurularını üç ay askıya almaya yönelik bir yasa tasarısını geçen hafta meclisten geçirmişti.