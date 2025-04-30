Yunanistan Dışişleri Bakanı, Fener Rum Patriği ile İstanbul'da Görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul'daki görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yerapetritis, hem restore edilen Maraşlı Rum İlkokulu'nu hem de Patrikhane'yi ziyaret ettiğini aktardı.

Yerapetritis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde İstanbullu Rum azınlık, Patrikhane ve Heybeliada Ruhban Okulu'na ilişkin konuların gündeme geldiğini kaydetti.

Yunan Bakan, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasını umduklarını belirtti.