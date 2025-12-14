Haberler

Yunanistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren şüphelilere operasyon

Yunanistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren şüphelilere operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu taşıyan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 97 kilo skunk ve 9 kilo kokain ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

YUNANİSTAN'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren şüphelilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 97 kilo skunk ile 9 kilo kokain ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden tekne ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu kaçakçılarını takibe alan jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü köyü Meriç Nehri kıyısında önlem aldı. Yunanistan'dan tekne ile getirilen uyuşturucular, nehir kıyısında kapalı kasa minibüse konulacağı sırada jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 valiz içerisinde 97 kilo skunk ve 9 kilo kokain ele geçirildi. Ekipler O.A. ile A.B.'yi gözaltına aldı. Jandarma uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan 2 araç, 1 cep telefonu ve nehirde kullanılan tekneyi muhafaza altına aldı.

Gözaltına alınan O.B. ve A.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
title