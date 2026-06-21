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Yunanistan, İsrail'in bazı Yunan vatandaşlarını sınır dışı etmesine tepki gösterdi

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya gitmek isteyen Yunan vatandaşlarını sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının Batı Şeria'ya gitmek isteyen Yunan vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermemesi ve sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin tarafının daveti üzerine Ramallah'a gitmek isteyen ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu Yunan vatandaşlarının İsrail'e girişlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri kaydedilerek, İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.

İsrail makamları, Batı Şeria'ya gitmek isteyen bazı Yunan vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermemiş ve bu kişileri sınır dışı etmişti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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