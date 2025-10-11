Haberler

Yunanistan'dan Filistin'e Dayanışma Ziyareti

Güncelleme:
Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME üyeleri, Filistin halkına destek vermek amacıyla 12-16 Ekim tarihlerinde Gazze, Ramallah ve Kudüs'e ziyaret gerçekleştirecek.

İsrail'in "işgal ve soykırım" politikalarına karşı yıllardır verilen mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilen açıklamada, "Yunanistan'daki işçiler, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındadır." mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca, 14 Ekim'de ülkede çalışma saatlerini 13 saate çıkaran yasa tasarısına karşı yapılacak 24 saatlik genel grev hatırlatılarak, "Emekçiler kendi hakları için mücadele ederken Filistin halkının onurlu direnişiyle de dayanışma içindedir." ifadesi kullanıldı.

Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti talebinin vurgulandığı açıklamada, "Emperyalist savaşlara hayır, Filistin'e özgürlük. Halkların dayanışması en güçlü silahtır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
