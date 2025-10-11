Yunanistan'dan Filistin'e Dayanışma Ziyareti

Yunanistan parlamentosundaki Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME üyelerinin, Filistin halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla 12-16 Ekim'de Filistin'e ziyaret düzenleyeceği bildirildi.

PAME'den yapılan açıklamada, sendika temsilcilerinden oluşan heyetin, söz konusu tarihte Gazze, Ramallah ve Kudüs'te Filistinli sendikalar, işçi örgütleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek "dayanışma, dostluk ve ortak mücadele" mesajı vereceği belirtildi.

İsrail'in "işgal ve soykırım" politikalarına karşı yıllardır verilen mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilen açıklamada, "Yunanistan'daki işçiler, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındadır." mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca, 14 Ekim'de ülkede çalışma saatlerini 13 saate çıkaran yasa tasarısına karşı yapılacak 24 saatlik genel grev hatırlatılarak, "Emekçiler kendi hakları için mücadele ederken Filistin halkının onurlu direnişiyle de dayanışma içindedir." ifadesi kullanıldı.

Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti talebinin vurgulandığı açıklamada, "Emperyalist savaşlara hayır, Filistin'e özgürlük. Halkların dayanışması en güçlü silahtır." ifadesine yer verildi.