Tempi tren kazası davası öncesi basın meslek örgütlerinden "şeffaflık" çağrısı

Yunanistan'daki Tempi tren kazasına ilişkin davanın yeniden görüleceği duruşma öncesinde basın meslek örgütleri, şeffaflık ve basın mensuplarının duruşma salonuna erişiminin sağlanması için çağrıda bulundu.

Yunanistan'da 2023'te 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasına ilişkin 23 Mart'ta görülen davanın salon yetersizliği nedeniyle ertelenmesinin ardından yarın yeniden görülecek duruşma öncesinde, basın meslek örgütleri "şeffaflık" çağrısı yaptı.

Yunanistan Foto Muhabirleri Derneğinden (EFE) yapılan yazılı açıklamada, davanın kamuoyu açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, mahkemeye fotoğraf çekimine izin verilmesi yönünde resmi başvuruların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yabancı basın temsilcileriyle birlikte mahkeme heyetine sunulan başvuruda, davanın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından görsel olarak belgelenmesinin önemine işaret edildi.

Ayrıca, duruşma salonlarında görev yapacak basın mensuplarının çalışma koşullarının ve güvenliklerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

"Basın mensuplarının duruşma salonuna erişiminin kısıtlanmaması" çağrısı"

Yunanistan Gazeteciler Birliğince (ESİEA) yapılan açıklamada da gazetecilerin davayı takip etmesinin adil yargılama sürecinin önemli bir unsuru olduğu belirtilerek, basın mensuplarının duruşma salonuna erişiminin kısıtlanmaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, gazetecilerin duruşmaları izleyebilmesinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından zorunlu olduğu ifade edilerek, basının yargı süreçlerinden dışlanmasının "haber alma hakkının ihlali" anlamına geleceği kaydedildi.

Yunanistan'ın Larisa ili yakınlarındaki Tempi'de Şubat 2023'te aynı hat üzerinde karşı yönden gelen 2 trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, golün gelmesi an meselesi
Haberler.com
500

İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Tuzla’da otobüste gerilim: Başörtüsüne yönelik skandal ifadeler tepki çekti

Belediye otobüsünde skandal sözler! Kadın kadına bunu yaparsa...