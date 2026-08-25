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Sintiki Kampı'nda 300 Göçmenden Yardım Çağrısı

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Yunanistan'ın Serez ilindeki Sintiki göçmen kampında bulunan 300 düzensiz göçmen, yazdıkları açık mektupla yardım çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın Serez ilindeki Sintiki göçmen kampında bulunan 300 düzensiz göçmen, yazdıkları açık mektupla yardım çağrısında bulundu.

Yunanistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Irkçılık ve Faşizme Karşı Birlik Hareketi'nin (KEERFA) internet sitesinde, Sintiki göçmen kampında bulunan Mısırlı 300 sığınmacının Yunan halkına hitaben yazdığı açık mektup yayımlandı.

Mısırlı göçmenler, 12 aydan uzun süredir bu kampta bulunduklarını belirterek, kapalı tutuldukları kamptan çıkarak hayatlarını kazanmak istediklerini kaydetti.

Yorgun olduklarını belirten göçmenler, "Mısır'da çocuklarımız yiyecek ekmek bulamıyor, bizse burada ölü gibi yaşıyoruz. Dışarı çıkıp çalışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kendilerine verilen konteyner evlerin her birinde 15'ten fazla kişinin yaşadığını ve bu evlerde sadece 4-5 yatak olduğunu belirten göçmenler, 300'den fazla kişinin 4 banyoyu paylaştığını ve klimaların çalışmadığını savundu.

Göçmenler, "Acı çekiyoruz, lütfen bize yardım edin. Bizi kurtarın. Hepimiz teknisyeniz. Farklı mesleklerden profesyoneliz." ifadelerini kullandı.

Fiziksel ve psikolojik açıdan yıprandıklarını dile getiren göçmenler, "İnsafınızı hak etmiyor muyuz? Erkeğiz ama çocuk gibi ağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zor şartlarda yaşadıklarını ve ailelerinin de zor durumda olduğunu vurgulayan göçmenler, "Merhametiniz varsa bize yardım edin. Zira, özgürlük, adalet ve eşitlik ülkesisiniz." ifadesini kullandı.

KEERFA da yaptığı açıklamada, geçen hafta hem uzun kapalı tutulma süreleri hem de kamptaki kötü yaşam koşulları nedeniyle kampta isyan çıktığını ileri sürerek göçmenlere desteklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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