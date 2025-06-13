Yunanistan'da 'Wings of Zion' Uçağına Tepki

Yunanistan'da muhalefet partilerinden Yeni Sol, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da resmi ziyaretlerde kullandığı "Wings of Zion" adlı resmi uçağın, Atina'ya iniş yapmasına tepki gösterdi.

Yeni Sol partisinden "Wings of Zion" adlı resmi uçağın Atina'ya inişine ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin, neden İsrail devletinin "güvenli otoparkına" dönüştüğü sorusuna yer verildi.

"Devlet terörüyle anılan bir yönetimin uçağı hangi gerekçeyle Yunan topraklarında barındırılıyor?" ifadesi kullanılan açıklamada, hükümetten kamuoyuna açıklama yapması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, hükümetin attığı adımların, Yunanistan'ın bölgede izlediği barışçıl dış politika çizgisiyle çeliştiği öne sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, söz konusu uçakta İsrail'in Atina Büyükelçisi'nin bulunduğu ve İsrail'in, İran'a yönelik son saldırısının ardından Tel Aviv'den yapılan uçuşların büyük ölçüde askıya alınması nedeniyle Büyükelçi'nin dönüşünün bu özel uçuşla sağlandığı iddia edildi.