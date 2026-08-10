Yunanistan'da Rüzgar Santrallerine Yangın Soruşturması

Yunanistan'da, Viotia bölgesinde çıkan büyük yangının ardından rüzgar enerjisi santrallerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğünü (DAEE) denetleyen savcı, rüzgar enerjisi santrallerinde orman yangınlarına neden olacak olası suç teşkil eden eylemlerin araştırılması talimatı verdi.

Soruşturma kapsamında, ülke genelindeki rüzgar enerjisi santrallerinin gerekli izinlere sahip olup olmadığı ile kurulum, bakım ve işletmeye ilişkin teknik şartlara uyup uymadıkları incelenecek.

Daha önce yangın veya benzeri olaylarla gündeme gelen rüzgar enerjisi tesisleri ise ayrıca mercek altına alınacak.

Söz konusu yangınla ilgili cezai soruşturma sürerken yetkili makamlar yangının çıktığı değerlendirilen Viotia'daki rüzgar enerjisi santralinin faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

Kaynak: AA