Yunanistan'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 7 bölgeye kırmızı alarm verildi

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Yunanistan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana gelirken Eğriboz Adası'ndaki Makrikapa bölgesi tahliye edildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği ülkede bugün hakim olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış nedeniyle 7 bölgede kırmızı kodlu alarm verdi.

Başkent Atina'nın da dahil olduğu Attika Bölgesi, Eğriboz Adası ve civarı, Sporad Adaları ve civarı, güney Ege bölgesi, Girit Adası, Kuzey Ege Adaları ve Mora Yarımadası, kırmızı kodlu alarm verilen ve vatandaşların özellikle dikkat etmesi, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmaması istenen bölgeler arasında yer aldı.

Eğriboz Adası'nda aşırı yağış nedeniyle Kirea Deresi'nin taştığı Makrikapa bölgesi tahliye edildi.

Rodos Adası başta olmak üzere birçok bölgede sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar su altında kaldı. Yollar trafiğe kapandı.

Eğriboz Adası, Sporad Adaları ve Güney Ege adalarında okullar tatil edildi.

Pire Limanı da dahil olmak üzere ülkenin birçok noktasında deniz ulaşımı durduruldu.

Kaynak: AA