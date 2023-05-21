Yunanistan'da seçimlerde oy verme işlemi sona erdi! Sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis önde götürüyor

Yunanistan'da genel seçimler için başlayan oy verme işlemi sona erdi. İlk sandık çıkış anketlerine göre, seçimi Başbakan Kiryakos Miçotakis yüzde 36-40 oy oranıyla önde götürüyor. Aleksis Çipras'ın liderlik ettiği ana muhalefet partisi ise yüzde 25-29 ile 2'nci sırayı aldı.

Yunanistan'da sabah 07.00'de başlayan genel seçimlerdeki oy verme işlemi saat 19.00 itibariyle sona erdi. Yunanistan'daki araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını oy verme işleminin saat 19.00'da tamamlanmasıyla açıkladı.

MİÇOTAKİS ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 36-40 oy oranıyla birinci parti gözükürken, Aleksis Çipras'ın liderlik ettiği ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 25-29 ile 2'nci sırayı aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 9,5-12,5, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6-8, Yunan Çözümü Partisi yüzde 3,5-5,5, Mera25 Partisi yüzde 2,5-4,5, Özgürlük Seyri Partisi ise yüzde 2,2-4,2 oranında oy ald

YÜZDE 38'İ ALIRSA HÜKÜMET KURABİLECEK

İlk turda nisbi seçim sistemine göre hiçbir partinin yüzde 46 ile tek başına hükümet kuracak kadar oy alması beklenmezken, seçimin ikinci turunun haziran sonu ya da temmuz ayı başlarında bu kez salt çoğunluk sistemiyle tekrarlanması bekleniyor. Salt çoğunluk sistemine göre, bir partinin oyların yüzde 38'ini alarak tek başına hükümet kurabilecek.

Öte yandan Yunanistan seçim yasalarına göre, nisbi seçim sistemi ile de partiler arasında işbirliği yapılarak hükümet kurulabiliyor.