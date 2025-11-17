Haberler

Yunanistan'da Politeknik Üniversitesi Direnişi'nin 52. Yılı Kutlandı

Yunanistan'da Politeknik Üniversitesi Direnişi'nin 52. Yılı Kutlandı
Yunanistan'da 1973 yılında cunta rejimine karşı başlayan Politeknik Üniversitesi ayaklanmasının 52. yılı anma yürüyüşüyle kutlandı. Yürüyüşte 'Ekmek, eğitim, özgürlük' sloganları atıldı.

Yunanistan'da 1967-1974 yıllarında hakim olan cunta rejimine karşı direnişin tetikleyicisi ve sembolü olan, başkent Atina'daki Politeknik Üniversitesi ayaklanmasının 52'nci yıl dönümü dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Başkent Atina'daki Politeknik Üniversitesi'nde 1973'te cunta rejimine karşı başlayan ayaklanmanın 52'nci yıl dönümünde, her yıl olduğu gibi binlerce kişinin katılımıyla Politeknik Üniversitesi'nden hareketle anma yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşte, 52 yıl öncesinde olduğu gibi " Ekmek, eğitim, özgürlük" sloganları atıldı.

Politeknik Üniversitesi'nden başlayan yürüyüş, Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı ve ardından da ABD'nin Atina Büyükelçiliğine uzandı.

Eylemde Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi ise "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Yunanistan'ın farklı kentlerinde de benzer anma yürüyüşleri düzenlendi.

17 Kasım

Ülkede 1967-1974 döneminde hakim olan cunta rejiminden rahatsız olan Politeknik Üniversitesi öğrencileri askeri darbe yönetimini protesto için 14 Kasım 1973'te eylem başlatmış, öğrencilerin kurduğu radyo ile cunta yönetimine karşı mesajlar yayımlanmıştı.

Geçici hükümetin 17 Kasım 1973 sabahı Politeknik Üniversitesi'ne gönderdiği tank, üniversite merkez kapısını yıkarak içeri girmişti. Olaylar sırasında bazı öğrencilerin ezildiği söylense de bu ölümler resmi kayıtlara geçmemişti.

Öğrencilerin üniversiteden çıkarılmasına rağmen olaylar devam ederken başta Politeknik binası olmak üzere Atina çevresinde çok sayıda kişi, polis ve asker müdahalesiyle hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı uzun yıllar kesinliğe kavuşturulamasa da Ulusal Araştırma Merkezi 2003'te ölü sayısını 24 olarak açıklamıştı.

Bu nedenle, cunta rejimi için sonun başlangıcı olarak kabul edilen 17 Kasım direnişi, her yıl geleneksel olarak Politeknik Üniversitesi önünde başlayan, Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'ndan geçerek, ABD'nin Atina Büyükelçiliğine uzanan yürüyüş ile anılıyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
