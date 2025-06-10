Yunanistan'da Orman Yangınları: Evler Tahliye Ediliyor

Yunanistan'da Orman Yangınları: Evler Tahliye Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da Anavisos, Paleokipos ve İskeçe bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Atina yakınlarında bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler yapıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam etmekte.

Yunanistan'da üç bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Başkent Atina yakınlarındaki Anavisos bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Palea Fokea'da yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Yangına, 110 itfaiyeci ve 28 araçla karadan, 3 uçak ve 3 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Ayrıca Midilli Adası'ndaki Paleokipos bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede bulunan anaokulu ve ilkokul önlem amaçlı tahliye edildi.

Batı Trakya'da İskeçe ilinin Avdira bölgesinde de öğle saatlerinde yangın çıktı. Şu ana kadar yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangınlara karşı geniş çaplı söndürme çalışmaları devam ederken, sivil koruma hizmetleri vatandaşlara 112 mesajlarıyla uyarılarda bulundu.

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgar nedeniyle ülke genelinde yangın riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Trump açık açık tehdit etti: Ayaklanma olursa devreye sokacağım
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza

Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da yıldız isimle 3 yıllık imza
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi

İsrail'in sınır dışı ettiği Greta, Paris'e ters kelepçeli geldi
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.