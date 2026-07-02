Yunanistan'ın Arta ilinde orman yangını çıktı

Yunanistan'ın batısındaki Arta ilinin Valto Viglas bölgesinde orman yangını çıktığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Arta ilinin Valto Viglas bölgesinde orman yangını çıktı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangına hem karadan hem de havadan müdahaleye başladı.

Bölgenin yakınlarında tavuk çiftlikleri olması nedeniyle endişe edildiği aktarıldı.

Bölgedekilerin cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda ise her tür ihtimale hazır olmaları ve yetkililerin talimatlarını takip etmeleri istendi.