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Yunanistan'da Methana'daki orman yangını için 112'den "uyarı" mesajı

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Yunanistan'ın Methana ilinde çıkan orman yangınına 65 itfaiyeci, 19 araç, 3 uçak ve 2 helikopterle müdahale ediliyor. Yetkililer, 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden bölge sakinlerine uyarı mesajı gönderdi. Fthiotis bölgesinde de başka bir yangın devam ediyor.

Yunanistan'ın Methana ilinde çıkan orman yangınına çok sayıda kara ve hava unsuruyla müdahale edilirken, yetkililer bölge sakinlerine 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden "uyarı" mesajı gönderdi.

Yunan basınındaki haberlerde, Methana'daki Agios Georgios köyünde yerel saatle 16.30 sıralarında tarım arazisi ve ormanlık alanda çıkan yangına 65 itfaiyeci, gönüllüler ve 19 itfaiye aracıyla müdahale ettiği, söndürme çalışmalarına 3 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopterin de destek verdiği belirtildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangının etkili olduğu bölgedeki vatandaşlara 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden bilgilendirme mesajı göndererek, yetkililerin talimatlarına uyulmasını istedi.

Fthiotis iline bağlı Kalopodi bölgesinde de öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Yunanistan'ın birçok bölgesinde ise yüksek yangın riski nedeniyle alarm seviyesinin artırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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