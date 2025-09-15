Yunanistan'da Muhalefet, Küresel Sumud Filosu'na Destek Verdi

Yunanistan'da muhalefetteki sol partilerden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı verildi.

Yunanistan'daki muhalefet partilerinden Radikal Sol İttifak (SYRIZA) basın ofisinden yapılan açıklamada, "Zor günler geçiren Filistin halkı ile dayanışma, insan haklarına saygı duyan her vatandaşın görevidir. SYRIZA bu girişime 31 Ağustos'ta da tam desteğini açıklamıştı. Dün Siros Limanı'ndan hareket eden Yunan heyetinin de yer aldığı uluslararası Küresel Sumud Filosu, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde işlediği soykırıma karşı tüm dünyaya güçlü bir mesaj göndermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sivillere, yeni doğmuş çocuklara her gün terör estiren Netanyahu hükümetine karşı uluslararası toplumun gösterdiği hoşgörünün sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yunan hükümetinin taraf belirlemeye davet edildiği açıklamada, "Artık sadece izleyici kalamayız. Hükümetin, Filistin Devleti'ni de tanıyarak, İsrail'e karşı Avrupa yaptırımlarının uygulanması için baskı yapması gerekmektedir ki Filistin halkına yönelik soykırım son bulsun." ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetteki Yeni Sol Partisinin Lideri Aleksis Hariçis de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak teknelerin dün akşam Siros Adası'ndaki limanlardan denize açıldığını hatırlatarak, "Gazze'nin yasa dışı ablukasının yıkılması, insanlık ve dayanışma adına küresel bir mesaj taşınması için cesur bir teşebbüs." değerlendirmesinde bulundu.

Filodaki Yunan gruplara selam gönderen Hariçis "Meclis grubumuzdaki milletvekili Peti Perka'nın da orada olmasından gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hariçis, filonun hedefine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek "Küresel Sumud Filosu bizim sesimiz. Bu nedenle onların yolculuğu bizim de yolculuğumuz. Ta ki nihai zafere kadar." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekneler, Siros Adası'ndaki limanlardan dün akşam denize açılmaya başlamıştı.