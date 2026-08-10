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Yunanistan'da İtfaiyecilerden Yıl Boyu İstihdam Protestosu

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Yunanistan'da mevsimlik itfaiyeciler, yıl boyunca çalışma talebiyle Tripoli kentinde gösteri düzenledi. Yangınların önemini vurgulayan itfaiyeciler, 'saygı, eşit muamele ve insana yakışır koşullar' istedi.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da mevsimlik görev yapan itfaiyeciler, yıl boyunca istihdam edilmeleri talebiyle Mora Yarımadası'ndaki Tripoli kentinde gösteri düzenledi.

Yunanistan Özel Hukuka Tabi İtfaiye Çalışanları Federasyonu ile Sözleşmeli İtfaiyeciler Derneğinin çağrısıyla düzenlenen gösteride mevsimlik itfaiyeciler, Tripoli'deki Mora Bölgesel İtfaiye Müdürlüğü önünde toplandı.

Gösteride yapılan konuşmalarda mevsimlik itfaiyeciler, 12 aylık istihdam talep etti.

İtfaiyeciler, yangınların önlenmesi, ormanların korunması ve sivil savunma alanlarında yıl boyunca görev yapabileceklerini vurguladı.

Ülkedeki orman yangınlarının, itfaiye çalışanlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden itfaiyeciler, "ayrıcalık değil, saygı, eşit muamele ve insana yakışır çalışma koşulları" talep ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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