Yunanistan'ın farklı bölgelerinde makilik ve ormanlık alanlarda yangın çıktı

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde makilik ve ormanlık alanlarda yangın çıktığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Viotia iline bağlı Tarsu bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda, Selanik yakınlarındaki Kalamoto Langada bölgesindeki makilik alanda ve Midilli Adası'ndaki Kalo Limanı bölgesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatılırken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.