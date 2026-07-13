Yunanistan'ın farklı bölgelerinde makilik ve ormanlık alanlarda yangın çıktı
Yunanistan'ın Viotia, Selanik ve Midilli Adası'nda makilik ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
Yunanistan'ın farklı bölgelerinde makilik ve ormanlık alanlarda yangın çıktığı belirtildi.
Yunan basınındaki haberlere göre, Viotia iline bağlı Tarsu bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda, Selanik yakınlarındaki Kalamoto Langada bölgesindeki makilik alanda ve Midilli Adası'ndaki Kalo Limanı bölgesindeki makilik alanda yangın çıktı.
Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatılırken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan